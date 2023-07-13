Алла Пугачева с семьей уже почти полтора года живет в Израиле. Россияне до сих пор не могут простить ей неприятное высказывание.

Алла Пугачева с семьей уже почти полтора года живет в Израиле. Россияне до сих пор не могут простить ей неприятное высказывание.Поначалу артистка обещала, что вернется в Россию к сентябрю 2022 года, ведь детям нужно будет идти в школу. Слово свое звезда сдержала, отвела Гарри и Лизу в третий класс, но... через несколько недель снова собрала вещи и укатила к мужу-иноагенту.Многим россиянам не понравилось, что любимая певица выбрала в сложный для страны период другую сторону, и накинулись на нее в социальных сетях. Алла Пугачева за словом в карман не полезла, обозвав недоброжелателей "холопами", которые стали "рабами". Народу это не понравилось.А вот бывшая домработница Людмила Дороднова Примадонну не осуждает. Даже наоборот, защищает. По словам помощницы по хозяйству, в словах артистки нет ничего обидного, по крайней мере, для нее так точно. Как отметила пенсионерка, Аллу Пугачева и ее мужа-иноагента не за что называть предателями, ведь деньги в России они зарабатывали честным трудом."А это что за предатели?! Ну хорошо, сказала она "рабы, холопы". Что ж такого тут обидного? Я прочитала, а мне все равно", – говорит Дороднова.Напомним, не так давно Лолита также встала на защиту Аллы Пугачевой. Певица заявила, что только неталантливые и ленивые могут говорить плохое о великих людях. Лолита напомнила, что именно Примадонна помогла многим пробиться на сцену, а слухи про то, что она закрывала конкурентам путь на эстраду, – полный бред.