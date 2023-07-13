Он подчеркнул, что нет более подлого преступления, чем предательство.

Александр Авдеев прокомментировал . На мужчину возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.«Его обвиняют в том, что намеревался воевать против своих на стороне Украины. До приговора суда нельзя никого клеймить, но скажу о предательстве в принципе. Как в дружбе, так и на передовой нет более подлого преступления», — подчеркнул губернатор.Он также отметил, что Владимирская область — это регион, в котором выросли десятки Героев СССР и Герои России.«Один Вязниковский район воспитал 26 Героев Советского Союза, более 5 тысяч вязниковцев получили награды за боевые заслуги в 1940-е годы. Ковров — с гордостью носит имя Города воинской славы», — добавил Александр Александрович.За участие в боях на территории Донбасса и Украины уже четверо наших земляков стали Героями РФ.«В тех же Вязниках живёт Герой России, защитник Крыма, участник СВО Владимир Селивёрстов», — добавил глава региона.Кроме того, есть целые населённые пункты, откуда мужчины массово уходят добровольцами в зону СВО. Например, из посёлка Иванищи (население 2000 человек) на передовой находятся 20 бойцов.«Владимирская земля — родина богатырей, героев, сильных и мужественных, преданных России людей», — резюмировал губернатор.