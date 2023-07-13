Проводить ребят по традиции пришли чиновники, представители духовенства, военкомата, а также родные и близкие.
Из Владимирской области в зону СВО отправились более 30 добровольцев. Все новобранцы заключили контракты с Минобороны.
Проводить ребят по традиции пришли чиновники, представители духовенства, военкомата, а также родные и близкие.
«Я иду туда, потому что хочу поддержать наших ребят. Им там непросто, я хочу, чтобы они могли пойти в отпуск, повидаться с родителями», - рассказал Максим из Петушков.
Добавим, что с 30 июня по 11 июля в войска из Владимира уже четыре группы бойцов.