Проводить ребят по традиции пришли чиновники, представители духовенства, военкомата, а также родные и близкие.

Из Владимирской области в зону СВО отправились более 30 добровольцев. Все новобранцы заключили контракты с Минобороны.Проводить ребят по традиции пришли чиновники, представители духовенства, военкомата, а также родные и близкие.«Я иду туда, потому что хочу поддержать наших ребят. Им там непросто, я хочу, чтобы они могли пойти в отпуск, повидаться с родителями», - рассказал Максим из Петушков.Добавим, что с 30 июня по 11 июля в войска из Владимира уже четыре группы бойцов.