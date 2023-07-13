Проводы бойцов состоялись у Дома культуры молодёжи во Владимире и из Областного пункта отбора на воинскую службу.

Из Владимирской области в зону СВО за неделю отправились 67 контрактников. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Проводы бойцов состоялись у Дома культуры молодёжи во Владимире и из Областного пункта отбора на воинскую службу. По традиции напутствовать солдат пришли представители власти, ОНФ и общественных организаций, ветераны боевых действий, волонтёры, родные и друзья добровольцев.«Я иду туда, потому что нужно поддержать наших ребят. Им там непросто и просто необходима наша поддержка. Хочу, чтобы они смогли пойти в отпуск, повидаться со своими родителями», - отметил Максим из Петушков.По традиции каждого новобранца благословил священник, а представители военкомата раздали буклеты о поведении в прифронтовых условиях.