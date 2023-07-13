Кинотеатр Художественный во Владимире будет отреставрирован. Здание перешло в областную...

Кинотеатр "Художественный" во Владимире будет отреставрирован.Здание перешло в областную собственность - об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.После ремонта, помещение передадут в оперативное управление региональному "Киноцентру" - а значит, там, наконец, снова будут проводиться кинопоказы.Построено здание в 1788 году - объект имеет статус культурного наследия регионального значения.Последние 10 лет "Художка" пустует.После завершения процедуры передачи из муниципальной собственности в областную, там пройдут экспертиза и согласование проектно-сметной документации, сообщил губернатор.На проектирование, реставрацию и оснащение оборудованием планируется привлечь средства областного и федерального бюджетов.Фото: официальный телеграм-канал "Авдеев. О важном"