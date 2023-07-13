Контроль климата, интерактивное оборудование и современные витрины с антибликовыми стеклами – в таких условиях экспонаты музея покажутся посетителям еще более интересными. Мстёрский

Контроль климата, интерактивное оборудование и современные витрины с антибликовыми стеклами – в таких условиях экспонаты музея покажутся посетителям еще более интересными. Мстёрский музей получил 7 миллионов рублей на техническое дооснащение в рамках нацпроекта “Культура”, сообщили в правительстве области. На эти деньги закупили климатические устройства, которые поддерживают нужную температуру и влажность, специальные витрины с антибликовым и