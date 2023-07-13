На трассе М-12 во Владимирской области строят экодук для животных. С любовью к животным. На М-12...

На трассе М-12 во Владимирской области строят экодук для животных.С любовью к животным. На М-12 недалеко от Судогды завершается строительство уникального для Владимирской области проекта - экодука для зверей.Переход делается над скоростной магистралью в районе деревень Овсянниково и Кондряево Судогодского района. Это первый такой "зелёный коридор" во Владимирской области и второй - в России. Уже собран железобетонный каркас платформы, которая нависает над дорогой. В первой половине августа экодук засыплют грунтом, засадят деревьями и кустарниками. Мост обеспечит безопасное передвижение диких животных, он сконструирован с учётом естественного пути - миграции зверей.