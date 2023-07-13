Народные приметы на 14 июля. Зачем на Летние Кузьминки срывали колючую веточку крыжовника? 14 июля...

Народные приметы на 14 июля. Зачем на Летние Кузьминки срывали колючую веточку крыжовника?14 июля 2023 года проходит народный праздник Летние Кузьминки и церковный день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана.Своими небесными помощниками Кузьму и Демьяна, которых также называют одним именем — Кузьмодемьян, считают кузнецы. А также они являются покровителями свадеб и крепкой семьи.Что можно делать на Летние Кузьминки?1. На сенокос нужно вставать как можно раньше с утра. По поверьям, у такого работника сена будет много.2. Девушки в этот день срывали колючую веточку крыжовника. Они подходили к тем парням, которые им нравились, и слегка кололи их. Так зарождалась первая любовь.3. На Кузьминки до захода солнца люди просили прощения друг у друга.Что нельзя делать на Летние Кузьминки?1. Женщинам не рекомендуется в этот день работать. Необходимо исключить тяжелый физический труд, иначе весь год придется «пахать».2. Сегодня лучше не тратить, а копить. Тогда удастся улучшить своё финансовое положение.3. Запрещается завидовать чужому счастью или достижениям, поскольку это приносит в жизнь несчастья. Если ослушаться запрета, то настигнет череда неприятностей.Народные приметы на Летние Кузьминки«Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа "затупились" – к ливням»«Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе»«На деревьях появились желтые листья – к ранней осени»«Сорока кричит – будет продолжительный зной»«Западный ветер — к мокрой погоде».Фото: pxfuel.com