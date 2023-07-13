Невосполнимая утрата. Скончался преуспевающий творец искусства. Совсем юный актер Семен Осокин-Портной отошел в мир иной.
Невосполнимая утрата. Скончался преуспевающий творец искусства. Совсем юный актер Семен Осокин-Портной отошел в мир иной.
На Урале произошла большая трагедия. Умер студент Пермского вуза, молодой актер Семен Осокин-Портной. Представители образовательного учреждения подтвердили траурную весть.
За недолгие 20 лет жизни артист успел проявить себя как личность в профессиональной деятельности. Он был задействован в многочисленных театральных постановках. Об этом заявили в пресс-службе организации.
По данным , Семен демонстрировал актерские способности на сцене театра "У Моста". В институте культуры юноша получал знания при поддержке заслуженного артиста России Сергея Федотова, на курсе которого проходил обучение.
"Одаренная личность с горячим сердцем и безупречной волей", – такой трогательный вывод о покойном опубликовали в социальной сети.
В вузе сочли, что у начинающего артиста были отличительные черты, благодаря которым он мог бы достичь вершин на карьерном поприще. Коллеги особо отметили великодушие, отвагу, милосердие, выносливость и другие положительные свойства личности Семена.
В опубликованном некрологе причина смерти 20-летнего актера не называется. Однако телеканал "" сообщает, что Осокин-Портной утонул.