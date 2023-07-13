Это выплаты в первом полугодии 2023 года.

В первом полугодии 2023 года Горьковская железная дорога налоговые выплаты, включая страховые взносы, перечисленные в бюджет Владимирской области составили около 650 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.В целом сумма налоговых платежей в консолидированные бюджеты регионов и страховых взносов в социальный фонд составила около 9,5 млрд рублей. В Нижегородской области выплаты достигли 6 млрд рублей, в Республике Татарстан – больше 1 млрд рублей.Кроме того, в Кировской области выплачено около 830 млн рублей, в Удмуртской и Чувашской Республиках –546 и 224 млн рублей соответственно. В Свердловской области выплаты составили 112 млн рублей, в Республике Башкортостан – около 55 млн, а в Республике Марий Эл – больше 35 млн рублей.