По факту гибели подростка под лавиной песка во Владимирской области возбуждено уголовное дело о...

По факту гибели подростка под лавиной песка во Владимирской области возбуждено уголовное дело о "причинение смерти по неосторожности".Следственными органами СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Проводится расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Вечером время в селе Городищи Юрьев-Польского района Владимирской области группа подростков играла в овраге. Одного из них накрыло обрушившимся песком. И спасти его не удалось.15-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в Следственном комитете.Фото: https://www.pxfuel.com/en