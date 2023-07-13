Подростка насмерть засыпало песком во Владимирской области. Накануне в селе Городище...

Подростка насмерть засыпало песком во Владимирской области.Накануне в селе Городище Юрьев-Польского района. На заброшенном карьере по добыче песка, который находится недалеко от жилых домов, играла группа подростков. В один момент песок осыпался, и 15-летнего мальчика накрыло песком. Товарищи, очевидно, испугавшись, решили не звать на помощь взрослых. Они сбегали домой за лопатами и стали сами откапывать друга. Но к моменту, когда мальчика откопали, он уже задохнулся.