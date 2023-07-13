Работы ведутся с опережением графика.

Рабочее движение по расширенной Владимир-Суздаль хотят запустить в декабре текущего года. Работы ведутся с опережением графика.Напомним, что на автомагистрали Владимир — Суздаль с 244-го по 256-й км и с 256-го по 278-й км проезжая часть будет расширена до четырёх полос. На дороге установят ограждение и освещение, появятся разворотные петли. Предусматривается закрытие опасных левых поворотов. Примыкания оборудуют переходно-скоростными полосами.На объекте работает ивановская компания «Союз Автодор». Общая стоимость реконструкции составляет 11 млрд рублей.В связи с 1000-летием Суздаля строителям поставили задачу ввести рабочее движение в декабре 2023 года. Сейчас усилия дорожников сконцентрированы на 25-километровом участке Р-132. Ведутся работы по расчистке створа дороги от зарослей, а также по перекладке коммуникаций. Круглосуточно завозятся стройматериалы: песок, щебень. Асфальтобетон привезут из Владимирской и Ивановской областей. Сейчас в работе задействована 241 единица техники и 87 человек.Сдать объект в эксплуатацию планируется в августе 2024 года.