В 1988 году Ангелина Вовк была ведущей Всесоюзного фестиваля польской песни в Витебске. Потом здесь стал проходить Славянский базар, и первые годы его тоже вела знаменитая тетя Лина. В 2023-м она возвращается на сцену Витебского амфитеатра – проведет здесь церемонию открытия XXII фестиваля искусств. За кулисами с легендой отечественного телевидения встретился корреспондент Дни.ру.

В 1988 году Ангелина Вовк была ведущей Всесоюзного фестиваля польской песни в Витебске. Потом здесь стал проходить "Славянский базар", и первые годы его тоже вела знаменитая "тетя Лина". В 2023-м она возвращается на сцену Витебского амфитеатра – проведет здесь церемонию открытия XXII фестиваля искусств. За кулисами с легендой отечественного телевидения встретился корреспондент "Дни.ру".Одна из самых памятных для Вовк встреч, которая случилась в Витебске, была с Аллой Пугачевой. Правда, ведущая до сих пор не уверена что был не двойник Примадонны. "Дело было в 1998 году, – рассказала Вовк. – Она приехала в Витебск с Филиппом Киркоровым, тогда это была молодая семья (Киркоров стал четвертым мужем Пугачевой в 1994 году – Прим. ред.). Филипп очень трогательно относился к Алле"."Я помню, как мы сидели в комнате за кулисами, и вдруг открылась дверь, и вошли Алла с Филиппом, – говорит ведущая. – Когда Пугачева увидела большое количество известных людей, она ахнула, и отвернулась к стене. Для меня это было шоком, я не понимала, почему она так себя ведет. А позже стала понимать, что тогда это была не Алла Пугачева, а ее двойник. Причем очень похожий! При этом Филипп Киркоров хитро на всех смотрел и лишь улыбался – я так думаю, они так хотели всех нас разыграть!"В отеле Ангелина Вовк встретилась с болгарским композитором Эмилем Димитровым, автором песни Аллы Пугачевой "Арлекино" (на международном конкурсе вокальных исполнителей "Золотой Орфей" получившей "Гран-при" – Прим. ред.), который нервничал, возмущался поведением артистки – мол, он ей звонит, а она не соглашается с ней на встречу. И это обстоятельство только усилило мои подозрения, что была вовсе не Алла, а двойник. Она еще и выглядела очень молодо".