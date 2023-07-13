Синоптики спрогнозировали уменьшение ливневых осадков во Владимирской области. На протяжении всего...

Синоптики спрогнозировали уменьшение ливневых осадков во Владимирской области.На протяжении всего дня погода будет пасмурной. предупреждают синоптики.Днем снова начнется дождь, но к вечеру он должен закончиться.На улице будет не жарко - от 11 до 16 градусов.Ветер слабый до 1,9 метров в секунду.Атмосферное давление невысокое: 740-744 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана.Начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли – на покос пошли».Поспевает малина, созревают первые овощи. В этот день обычно варили варенье из крыжовника.Хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября.А если как теперь - то и в ноябре хорошего будет мало.Фото: https://www.pxfuel.com