Смотрите Вести в 14.30: Жители аварийного дома боятся не дожить до расселения.
Не за СВОих.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Жители аварийного дома боятся не дожить до расселения.
Не за СВОих.
- Отправился воевать за ВСУ, но был задержан на границе...
Житель Вязниковского района обвиняется в госизмене.
Кто крайний?
- Рушится дом - в очередь!
Жители аварийного дома в Гусь-Хрустальном районе опасаются, что не дождутся переселения.
65 лет, полет нормальный!
- И место, куда хочется вернуться...
Детский лагерь "Икар" отметил свой юбилей масштабной встречей выпускников.