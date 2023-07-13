Смотрите Вести в 14.30: Жители аварийного дома боятся не дожить до расселения. Не за СВОих. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Жители аварийного дома боятся не дожить до расселения.Не за СВОих.- Отправился воевать за ВСУ, но был задержан на границе...Житель Вязниковского района обвиняется в госизмене.Кто крайний?- Рушится дом - в очередь!Жители аварийного дома в Гусь-Хрустальном районе опасаются, что не дождутся переселения.65 лет, полет нормальный!- И место, куда хочется вернуться...Детский лагерь "Икар" отметил свой юбилей масштабной встречей выпускников.