Смотрите Вести в 9 утра: Житель Владимирской области обвиняется в государственной измене.
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Смотрите "Вести" в 9 утра: Житель Владимирской области обвиняется в государственной измене.
- Хотел воевать за ВСУ, но был задержан на границе...
Житель Вязниковского района обвиняется в госизмене.
- "Художественный" вновь начнет показывать кино. Старейший кинотеатр Владимира пообещали вернуть к жизни.
Вот моя деревня...
- И претенденты утверждены. Сколько заявок в этом году поступило на конкурс "Самая красивая деревня"?