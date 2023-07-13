Смотрите Вести в 9 утра: Житель Владимирской области обвиняется в государственной измене. -...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Житель Владимирской области обвиняется в государственной измене.- Хотел воевать за ВСУ, но был задержан на границе...Житель Вязниковского района обвиняется в госизмене.- "Художественный" вновь начнет показывать кино. Старейший кинотеатр Владимира пообещали вернуть к жизни.Вот моя деревня...- И претенденты утверждены. Сколько заявок в этом году поступило на конкурс "Самая красивая деревня"?