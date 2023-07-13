38-летнего жителя города Вязники задержали в Брянской области, при попытке пересечь границу РФ, сообщили в ФСБ. По версии следствия, фигурант захотел перейти на сторону противника и

38-летнего жителя города Вязники задержали в Брянской области, при попытке пересечь границу РФ, сообщили в ФСБ. По версии следствия, фигурант захотел перейти на сторону противника и участвовать в военных действиях в составе противостоящих РФ войск – украинского вооруженного формирования «Легион «Свобода России». Эта организация в России признана террористической. Чтобы попасть в войска противника, мужчина неоднократно