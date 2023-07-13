Большинство новостроек реализует один застройщик.

Большинство новостроек реализует один застройщик.По итогам июня около 40%от всех ДДУ в новостройках столицы было заключено в жилых комплексах группы"ПИК". Один из ее проектов – квартал -продолжает удерживать первое место и наращивать продажи. В июне здесь былосовершено на 32% больше покупок, чем месяцем ранее. Всего зарегистрировано 229ДДУ.На втором месте оказалсякомплекс от группы "ЛСР" в районе Солнцево. За месяцпродажи здесь выросли на 2%, до 176 сделок. Замыкает топ-3 комплекс"Страна Озерная" от компании "Страна Девелопмент" в районе Очаково-Матвеевское.Проект стартовал только в мае, а в июне здесь было реализовано 155 лотов.С четвертой по восьмуюстрочку расположились новостройки ГК "ПИК": "Матвеевскийпарк", "Новое Очаково" на западе столицы, квартал"Митинский лес" в СЗАО и "Второй Нагатинский" в ЮАО. Инаконец, комплекс "Амурский парк" на востоке города.Значительный приростпродаж – в 13 раз – продемонстрировал ЖК от компании"ФСК". В июне здесь было заключено 36 ДДУ против 2 сделок в прошломмесяце. В апарт-комплексе "Зорге, 9" от St Michael удалось увеличитьпродажи в шесть раз, до 64 лотов в месяц.