Силовики сообщили о поимке поджигателя релейных шкафов в Балакирево.

ФСБ подтвердила задержание 18-летнего диверсанта во Владимирской области. Силовики сообщили о поимке релейных шкафов в Балакирево.Несколько дней назад, 8 июля, парень спалил оборудование при помощи зажигательной смеси. Полиция и ФСБ поймали жителя посёлка. Им оказался уроженец Подмосковья Сергеев А. К.Злоумышленник признался в содеянном. Нападение совершено по заданию неизвестных лиц, которые заплатили ему 30 тысяч рублей. Такую работу юноша нашёл в интернете.Расследование продолжается. Парня намерены привлечь по статье «Диверсия». Решается вопрос об аресте фигуранта.