На дебошира завели уголовное дело.

В Александрове любитель громкой музыки обматерил полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.В мае в ночное время сотрудники МВД прибыли на вызов о шумном поведении соседей. Один из мужчин громко слушал музыку и в ответ на требования полиции сделать потише послал их на три буквы.«Он публично оскорбил одного из представителей правопорядка в присутствии посторонних лиц, неоднократно высказав в его адрес нецензурные выражения», - пояснили в прокуратуре.На дебошира завели уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Дело рассмотрит Александровский городской суд.