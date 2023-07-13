Здание построили в Москве в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова.

Здание построили в Москве в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова.Москва может похвастаться богатейшим историческим наследием. Разумеется, власти города прикладывают большие усилия для сохранения уникальных зданий. При необходимости столичные памятники архитектуры проходят капитальный ремонт, в ходе которого специалисты приводят в порядка фасады и внутренние помещения, а также заменяют инженерные системы.В знаменитом "дом под юбкой" на углу Тверской улицы и Тверского бульвара тоже вскоре проведут капитальный ремонт. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. О предстоящих работах рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Одобрен проект капитального ремонта исторического дома 17 на Тверской улице. В ходе работ планируется обновить потолок, стены и полы, заменить тамбурные дверные блоки. Также будут обновлены лестничные марши: ступени и деревянные поручни", – отметил чиновник.Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что в ходе капитального ремонта планируется заменить дверки инженерных ниш и почтовые ящики, а также установить номерные подъездные и поэтажные таблички и информационные настенные доски.По ее словам, отдельная часть работ будет связана с обновлением инженерных систем. Специалисты, в частности, модернизируют коммуникации, отвечающие за электроснабжение, водоснабжение и отопление дома."Также планируется обновление вводно-распределительного устройства, этажных щитов, общедомового освещения, магистральных трубопроводов и стояков холодного, противопожарного и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации", – уточнила глава ведомства.Объект культурного наследия регионального значения является жилым домом, поэтому впалости города контролируют не только сохранность исторического здания, но и уровень комфорта местных жителей.Здание построили в Москве в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. В народе его прозвали "дом под юбкой" из-за ныне утраченной статуи девушки, которая украшала угловую башенку.