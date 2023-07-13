Возбуждено уголовное дело.

В Киржаче инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Ночью 11 июля поступило сообщение, что в одном из садовых товариществ мужчина пытается угнать «Шкоду». Полицейские выехали на место и блокировали иномарку, уже выехавшую за пределы СНТ.«31-летний водитель был пьян. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Установлено, что злоумышленник не имеет водительского удостоверения», - уточнили в полиции.Фигурант рассказал, что выпивал с другом. Накидавшись он отправился к своей знакомой. Заметив припаркованную у дачи легковушку и оставленные в салоне ключи, он решил покататься.В результате мужчина накатался на уголовное дело.