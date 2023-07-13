В селе Новоалександрово Суздальского района пройдёт сельскохозяйственная выставка «Владимирские зори».

В селе Новоалександрово Суздальского района пройдёт сельскохозяйственная выставка «Владимирские зори». Мероприятие откроется в 10.00 14 июля.На выставке покажут специализированную технику и продукцию местных хозяйств. Кроме того, можно будет увидеть лучшие породы коров, овец и лошадей.Также запланированы концерт, конкурсы, мастер-классы и розыгрыши призов. На всё протяжении выставки будет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести продукты и предметы народно-художественного промысла.