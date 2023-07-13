Ежегодное событие состоится завтра, 14 июля, на базе Владимирского аграрного колледжа в селе Новоалександрово Суздальского района. На выставке будут показаны ведущие породы разных видов

Ежегодное событие состоится завтра, 14 июля, на базе Владимирского аграрного колледжа в селе Новоалександрово Суздальского района. На выставке будут показаны ведущие породы разных видов сельскохозяйственных животных, а также техника, оборудование и продукция для животноводства. Детей и взрослых на мероприятии ждет концертно-развлекательная программа, спортивные конкурсы, мастер-классы и розыгрыш сельхозлотереи. А еще на выставке пройдет торговля промышленными