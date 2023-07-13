Трагедия случилась 12 июля в овраге в селе Городище, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, группа подростков играла в овраге в селе Городище. Как сообщают местные жители, этот овраг

Трагедия случилась 12 июля в овраге в селе Городище, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, группа подростков играла в овраге в селе Городище. Как сообщают местные жители, этот овраг – заброшенный песчаный карьер. Внезапно песок осыпался и накрыл 15-летнего подростка. Его товарищи побежали звать на помощь взрослых, а также взяли лопаты и попытались откопать друга.