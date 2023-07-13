Российской сборной бросят вызов спортсмены из восьми стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана и Белоруссии.

Российской сборной бросят вызов спортсмены из восьми стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана и Белоруссии.В Москве с завидным постоянством проходят всевозможные мероприятия на любой вкус и для любого возраста. Жители и гости российской столицы практически каждый день могут посетить творческие, интеллектуальные или спортивные события. Время от времени город принимает масштабные фестивали и международные соревнования.Так, с 21 по 23 июля на ВДНХ пройдут международные соревнования по конному спорту. Всадники продемонстрируют гостям главной выставочной площадки страны мастерство верховой езды, свою скорость, ловкость, меткость, а также навыки владения спортивным оружием. Вход свободный.В Центре национальных конных традиций на ВДНХ российской сборной бросят вызов спортсмены из восьми стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана и Белоруссии. Судить соревнования будут международные специалисты из Омана, Йемена, Египта, Ирака, Судана, Иордании, ЮАР и России.Кстати, посетители ВДНХ смогут насладиться не только мастерством всадников, но и их уникальными национальными костюмами. Следить за согреваниями по тентпеггингу впервые можно будет в зоне исторических выводных кругов. Коники в традиционных для их стран нарядах на высокой скорости поразят установленные на земле мишени — пеги.Откроются международные соревнования в пятницу, 21 июля. В 16:00 состоится жеребьевка с последующей тренировкой. В 17:00 зрители смогут увидеть участников в ходе проездки. Однако во всей красе команды явятся гостям ВДНХ на следующий день.В субботу, 22 июля, в 13:30 стартует парад спортсменов, одетых в национальные костюмы. В 14:00 конники отправятся на разминку, а уже через полчаса начнется первый этап соревнований. Всадники на скорости сразят мишени различными видами оружия. Награждение призеров запланировано на 18:00.В воскресенье, 23 июля, с 14:00 конники будут демонстрировать навыки владения саблей, а также меткость и умение ездить на высокой скорости. Победителей наградят в 17:30. На финальном этапе спортивного праздника продут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, всех желающих ждут в 18:00.