Владимирский офицер СОБРа стал одним из неофициальных символов СВО. Изображение бойца можно...

Владимирский офицер СОБРа стал одним из неофициальных символов СВО.Изображение бойца можно увидеть на шевронах, графитти, автомобилях. Все началось с рисунка девочки из Белоруссии, она перерисовала фотографию бойца добавив к ней букву Z. Картинка быстро набрала популярность. Люди начали выкладывать ее в соцсетях, затем появилась брендовая одежда с этим изображением и постеры. Оригинал рисунка девочка передала бойцу.Никита, сотрудник СОБРа:- Позвонили близкие, сказали, что я стал неофициальным символом спецоперации, моя фотография стала символом с буквой Z, я был очень сильно удивлен, очень приятно. Наши лица находятся в масках, но все равно приятно осознавать, что ты стал символом спец операции.