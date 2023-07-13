Владимирский офицер СОБРа стал одним из неофициальных символов СВО.
Изображение бойца можно...
Владимирский офицер СОБРа стал одним из неофициальных символов СВО.
Изображение бойца можно увидеть на шевронах, графитти, автомобилях. Все началось с рисунка девочки из Белоруссии, она перерисовала фотографию бойца добавив к ней букву Z. Картинка быстро набрала популярность. Люди начали выкладывать ее в соцсетях, затем появилась брендовая одежда с этим изображением и постеры. Оригинал рисунка девочка передала бойцу.
Никита, сотрудник СОБРа:
- Позвонили близкие, сказали, что я стал неофициальным символом спецоперации, моя фотография стала символом с буквой Z, я был очень сильно удивлен, очень приятно. Наши лица находятся в масках, но все равно приятно осознавать, что ты стал символом спец операции.