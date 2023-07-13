Он признан победителем в конкурсе на лучший детский сад.

Во Владимире детский сад №109 побелил в конкурсе на лучшее дошкольное учреждение. Об этом сообщили в горадминистрации.Участие в мероприятии приняли заведующие 21 учреждения. Они поделились идеями по улучшению психологического климата в коллективе, поддержке кадров, созданию условий для развития воспитанников.В итоге пять победителей получат гранты мэрии. Детский сад № 109 — 500 тысяч рублей, №№ 84 и 110 - по 300 тысяч рублей, №№ 91 и 105 — по 200 тысяч.