В мэрии рассказали об итогах конкурса “Детский сад года”. Он прошел во Владимире в 18 раз. Раньше жюри оценивало достижения и результаты дошкольных учреждений, в этом году правила

В мэрии рассказали об итогах конкурса “Детский сад года”. Он прошел во Владимире в 18 раз. Раньше жюри оценивало достижения и результаты дошкольных учреждений, в этом году правила немного поменялись. Теперь конкурсанты представляли свои проекты, которые хотели бы воплотить. Руководители предлагали идеи, как улучшить спортивное и творческое развитие малышей, наладить отношения в коллективе, поддержать профессиональные