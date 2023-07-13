Во Владимире продолжается сбор книг для Донбасса. Организатор акции - городская общественная...

Во Владимире продолжается сбор книг для Донбасса.Организатор акции - городская общественная палата. Пункт сбора в областной столице открыт на Северной 36 а.Дмитрий Жученко, секретарь Общественной Палаты г.Владимира:- Повезем туда - в наши новые города. Там люди на месте смогут определить, что пойдет в библиотеки,может быть, в дома культуры, в школы, какие-то еще организации. То есть это не в частные руки уйдет, это обязательно будет для общего доступа."Новую партию "русской классики" доставят в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонщину и Запорожье. Акцию поддержали некоммерческие организации города Владимира. Общими силами удалось собрать более тысячи книг. Это не только художественная литература, но и учебные пособия. Присоединиться к акции может любой желающий.Александр Волков,заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Владимира, координатор команды "Добро в Добром":- Совместно с жителями Фрунзенского района сегодня приняли активное участие в акции по сбору книг "Литература для Новороссии", которую организовывает Общественная Палата города Владимира.Большое им за это спасибо. На сегодняшний день уже собрано более тысячи книг. Приглашаем всех присоединиться к этой доброй акции."