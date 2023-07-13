Во Владимире родители ответят за пострадавших при столкновении подростков на мопедах. 11 июля, на...

Во Владимире родители ответят за пострадавших при столкновении подростков на мопедах.11 июля, на улице Тракторной в городе Курлово Гусь-Хрустального района 15-летний подросток наехал на стоящий на правом краю проезжей части мопед. За его рулем был еще один 15-летний подросток, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Оба попали в больницу с травмами различной тяжести.В отношении родителей пострадавших составлены протоколы об административных правонарушениях. Как неисполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних и допустивших передачу управления транспортом детям, не имеющим права на управление.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.