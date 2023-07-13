Во Владимире вынесен приговор администратору, который руководил закладчиками...

Во Владимире вынесен приговор "администратору", который руководил "закладчиками" наркотиков.Ленинским районным судом установлено, что в 2019 грду владимирец стал в группе наркосбытчиков администратором. Руководителя рядовыми исполнителями - «закладчиками».Так, в марте 2022 года он обеспечил доставку и размещение в тайнике более 3,5 кг гашиша. А именно, забрал наркотик из тайника, принёс домой, где расфасовал. Затем передал «закладчикам», а остаток хранил для последующего сбыта, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Однако наркотическое средство было изъято из незаконного оборота (из тайников и из квартиры) в результате проведённого полицией обыска.Также был изъят порошок с кокаином (почти 190 грамм" и марихуана массой почти 400 грамм.В другой раз осужденный забрал наркотик из указанного ему места и передал «закладчику». Но из тайника наркотик также было изъят полицейскими.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com