Во Владимирской области будут судить шумного соседа, который нецензурно обругал...

Во Владимирской области будут судить шумного соседа, который нецензурно обругал полицейского.Александровской городской прокуратурой 19-летний житель Алекаандрова обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных полномочий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Расследованием установлено, что ночью в мае 2023 года, в ночное время полицейские прибыли на вызов о шумном поведении соседей.Обвиняемый отказался выключить громкую музыку и публично оскорбил одного из них в присутствии посторонних лиц, неоднократно высказав в его адрес нецензурные выражения.Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Александровский горсуд.Фото: https://www.pxfuel.com