Во Владимирской области утверждены претенденты на звание Самой красивой деревни. Оргкомитет...

Во Владимирской области утверждены претенденты на звание "Самой красивой деревни".Оргкомитет конкурса "Самая красивая деревня" готовит график выездов. Сегодня во Владимирском филиале РАНХиГС прошло первое заседание, на котором окончательно утверждены претенденты на главную награду.Приняты все заявки - их в этом году 75. Представлены все районы нашей области. Жюри конкурса посетит каждый, познакомится с жителями, оценит внешний вид поселков и деревень, отметит инфраструктуру и благоустройство. Жители подготовят культурную программу. Конкурс "Самая красивая деревня" проходит в девятый раз. В этом году участники будут разделены на две категории. В каждой определят тройку победителей. Первые места получат по сто тысяч, вторые - по 50 и третьи - по 30 тысяч рублей.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня", заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Инициатива жителей, их активность должны всячески поощряться, поэтому я рад, что группа общественников, которая объединилась в оргкомитет, сторонники партии "Единая Россия" и, конечно, при поддержке нашего губернатора Александра Авдеева, наш конкурс живет. Он является народным, очень востребованным, очень популярным.