Приёмная комиссия работает уже три недели.

Во Владимирской области в будут поступать 130 абитуриентов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.Приёмная комиссия работает уже три недели.«Те, кто не сможет пройти в этом году, не останутся без внимания. Мы постараемся создать все условия для подготовки ребят к следующей вступительной кампании в виде подготовительных курсов или иных программ», - подчеркнул вице-губернатор Константин Баранов.Приёмная комиссия работает в Городской поликлинике №2 на Никитской, 5. Подать документы в будни можно с 9 до 17 часов, в выходные – с 9 до 14. Справки по телефону: 77-15-40.Обучение студентов начнётся в сентябре.