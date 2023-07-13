Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 50-летнего мужчины. Как...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 50-летнего мужчины.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, смертельный конфликт произошёл в минувшие выходные — 8 июля 2023 года в городе Карабаново.Двое приятелей отдыхали в квартире (на улице Карпова) и распивали спиртные напитки.В какой-то момент между мужчинами произошла серьёзная ссора. В ходе конфликта обвиняемый (48-летний местный житель) схватил нож и нанёс удар потерпевшему.Сообщается, что от полученных повреждений 50-летний мужчина скончался на месте трагедии.Следователем следственного отдела по городу Александрова при взаимодействии с оперативными сотрудниками ОМВД России (по Александровскому району) 48-летний подозреваемый был задержан «по горячим следам».Свою вину в совершении преступления мужчина признал.В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.Фото: pxfuel.com