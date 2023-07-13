Во Владимирской области за поджог оборудования на железной дороге задержан 18-летний диверсант. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По данным коллег, парень является уроженцем Балакирево. ..

Во Владимирской области за поджог оборудования на железной дороге задержан 18-летний диверсант. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.По данным коллег, парень является уроженцем Балакирево. Несколько дней назад, 8 июля, он пришёл на ближайшую станцию и спалил два релейных и один батарейный шкаф.На злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас подозреваемого допрашивает полиция.Ранее редакция «33Live.Ru» подробно о случившемся в Балакирево. Цель таких атак - создать хаос на железных дорогах страны.