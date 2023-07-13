Молодого человека подозревают в совершении диверсии, сообщили в ФСБ области. Инцидент произошел 8 июля. На станции «Балакирево» неизвестный поджег релейный шкаф с помощью горючей смеси.

Молодого человека подозревают в совершении диверсии, сообщили в ФСБ области. Инцидент произошел 8 июля. На станции «Балакирево» неизвестный поджег релейный шкаф с помощью горючей смеси. Сотрудники ФСБ установили, что поджог совершил 18-летний житель поселка Балакирево. Парня быстро задержали, в преступлении он признался. Молодой человек рассказал, что поджег железнодорожное оборудование по заказу неизвестных лиц. Они написали