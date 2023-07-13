Выпускникам Владимирского филиала РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании. В...

Выпускникам Владимирского филиала РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании.В руках Софии Фадеевой - диплом об окончании Президентской Академии. "Заветная корочка" красного цвета - с отличием. Для этого девушке пришлось немало потрудиться - были и бессонные ночи в подготовке к экзаменам, и серьезная научная работа. Всё как и у других вчерашних студентов. В этом году стены РАНХиГС покидают 180 выпускников факультетов "Права", "Экономики" и "Управления".София Фадеева, выпускница Владимирского филиала РАНХиГС:- Прошло время так быстро. Вроде казалось вот-вот, только начинаю, целых четыре года учиться. Это так долго, а пролетело как один миг. Очень и грустно одновременно. И при этом радостно - получить диплом. Но я с РАНХиГС не расстаюсь, поэтому - ещё вернусь.Магистры, молодые кандидаты наук, но больше всех - выпускников бакалавриата и специалитета. Примерно третья часть из них продолжит обучение в магистратуре филиала, который за минувшие годы стал для них вторым домом.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Наша миссия - давать хорошие знания, которые позволяют успешно работать в своей профессии. И, конечно, мы также уделяем большое внимание тому, чтобы многие работали у нас в регионе, потому что есть потребность и в экономике, и на предприятиях, и в органах власти.90% выпускников этого года уже трудоустроены. Причина такого хорошего показателя в том, что Владимирский филиал РАНХиГС знакомит не только с теорией, но и даёт практические знания, считает первый заместитель министра финансов Владимирской области Максим Васенин.Максим Васенин, первый заместитель министра финансов Владимирской области:- Другое дело, когда ты работаешь уже с людьми, которые непосредственно участвуют в принятии решений на государственном уровне, в разработке принятия законов, в работе администраций районов или администраций области, правительства областного, федеральных органов власти.Официальную часть завершает перебрасывание кисточки конфедератки, что символизирует переход в новый статус, подбрасывание головного убора в небо и исполнение гимна любимого вуза.- Счастливый студент. Президентская академия.В самом разгаре приёмая кампания. Подробная информация о правилах приёма и поступления для абитуриентов уже на сайте Владимирского филиала РАНХиГС.Максим Калашников, Андрей Беляков. Вести-Владимир.