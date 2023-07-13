Главная площадка расположена у стен Кремля.

Главная площадка расположена у стен Кремля.Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетили площадку фестиваля на переходе от площади Революции к Манежной площади. Градоначальник напомнил, что мероприятие проводится уже второй раз."Практически из всех регионов страны — 70 регионов — более 300 разных брендов", – уточнил мэр.Для фестиваля оборудовали 26 площадок в разных районах столицы. Мероприятие призвано продемонстрировать разнообразие гастрономической культуры России и поддержать производителей в регионах.На площадках фестиваля можно попробовать угощения со всей страны: краснодарские стейки, бурятские буузы, бургеры из воронежской говядины, морепродукты и многое другое.На Манежной площади работают павильоны Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Якутии. Посетители могут приобрести олюторскую сельдь, иван-чай с сушеными ягодами, живой шоколад, специи из мха, строганину и другие продукты.В июне на 26 столичных площадках "Рыбная неделя". Специальное меню для посетителей разработали 300 ресторанов.