Законодательное собрание Владимирской области окажет поддержку областному филиалу фонда «Защитники...

Законодательное собрание Владимирской области окажет поддержку областному филиалу фонда «Защитники Отечества».Председатель ЗС Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова провели рабочую встречу с его представителями. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве с фондом.Государственный фонд "Защитники отечества" оказывает комплексную медицинскую, юридическую и материальную помощь участникам СВО. Организация была создана указом Президента. Во Владимирской области филиал фонда и его районные отделения работают полтора месяца.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Фонд сегодня делает все возможное для оказания помощи и воинам которые демобилизованные и членам их семей, потому что сегодня, на самом деле, людям которые прошли фактически боевые действия, войну, во многих случаях требуется и психологическая поддержка и требуется и моральная где-то поддержка, требуется иногда и поддержка материальная.Перед встречей сенатор Ольга Хохлова приняла участие в проводах очередной группы добровольцев из Владимирской области в зону СВО. Сенатор подчеркнула, что российские законотворцы всех уровней должны тесно сотрудничать с такими организациями- для быстрого оказания помощи военнослужащим и их семьям.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Ребята поехали добровольцами на передовую. Наши земляки. Это настоящие защитники, настоящие патриоты. Это их решение, и очень важно, что у нас в области есть такие мужчины, которые принимают правильные решения.За полтора месяца самыми востребованными мерами поддержки среди обратившихся в фонд стали – социализация и возвращение в мирную жизнь. В каждом случае подход к заявителю индивидуален – это один из принципов работы фонда. Все сотрудники прошли обучение, изучили основы психологии.Светлана Никитина руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества":- Фонд оказывает содействие в трудоустройстве, обучении, переобучении прежде всего начнем конечно с социализации и возвращению их к мирной жизни. Это психологическая помощь, это помощь семей, которые помогают нам в этом вопросе вернуть их в жизни, чтобы они вдохнули полной грудью и почувствовали себя нужными.Партнерству с Законодательным Собранием фонд рад, поскольку дело новое, а существующее правовое поле не всегда позволяет оперативно решать насущные задачи.Ангелина Свищ "Вести-Владимир"