Заслуженный инспектор милиции из Владимира Евгений Белов рассказал о 101 обязанности...

Заслуженный инспектор милиции из Владимира Евгений Белов рассказал о 101 обязанности участкового.Службе участковых уполномоченных полиции в этом году 100 лет. Работа в уголовном розыске и задержание рецидивиста без оружия и наручников - как в советское время укреплял общественный порядок первый во Владимирской области заслуженный участковый, Евгений Белов? Расскажет Татьяна Воронцова.- Евгений Сергеевич,пожалуйста, только не наденется. Вырос из этого возраста.- Маловат... -смеются супруги Беловы.Евгений Сергеевич -подполковник в запасе - не надевал рабочий китель четверть века. Сегодня форма уже семейная реликвия, хранится бережно, как и награды.- Значит вот ...заслуженный участковый инспектор, это вот отличник милиции.Евгений Белов - первый во Владимирской области "Заслуженный участковый инспектор милиции". Получил это почетное звание в 1988-ом. Вот он на награждении с коллегами и министром Вадимом Бакатиным - последним председателем КГБ. В те годы за плечами бывшего десантника была уже работа в ППС и уголовном розыске. Евгения Белова знали и уважали во Владимире.Татьяна Ивановна Белова:- Вот эта фотография была на "Доске Почета", год провисел. Старший участковый инспектор Фрунзенского РОВД.Евгений Сергеевич Белов "Заслуженный участковый инспектор милиции":- Доля моей доли успеха...мой надежный тыл, моя боевая подруга.С боевой подругой вместе в любви и согласии уже 50 лет. Татьяна Ивановна помнит все, что связано с мужем. В 1973-м Белова назначили участковым во Фрунзенский райотдел. В его ведении было всё "Доброе" - от химзавода до Профкурсов.- В то время много на нас обязанностей, говорили у участкового 101 обязанность.Под опеку участкового попали все фрунзенские дебоширы, тунеядцы и пьяницы. Направляли их в советские годы в ЛТП- лечебно- трудовые профилактории на перевоспитание. Только не все этого хотели. Кто сбегал, приходилось ловить. Даже вплавь.Евгений Сергеевич Белов "Заслуженный участковый инспектор милиции":- Поле, а там как раз Рпешка , речка. Он, значит, прыг туда, думает все - убежал. Я за ним, хлоп его - пополоскал!Не обходилось и без громких дел- советский участковый мог задержать беглого рецидивиста и без оружия...Евгений Сергеевич Белов "Заслуженный участковый инспектор милиции":- Ремнем поясным, наручников не было связал, помощники хорошие были.Укрепление общественного порядка было заботой всех- гласили заголовки в газетах. Так раньше было заведено- за всё отвечали, до всего было дело. В СССР работали именно на предупреждение преступлений, говорит Евгений Сергеевич. Помогали милиции все. Вот статья из "Призыва"- на фото Евгений Сергеевич с братом Вячеславом- дружинником. Или эта "Юбилейная 38" - в квартире по этому адресу располагалось отделение милиции - в народе его в шутку прозвали Петровкой 38 . О милицейских буднях газеты писали ежедневно. Неравнодушные жители тоже помогали в раскрытии преступлений, как в случае с ограблением киоска.Евгений Сергеевич Белов "Заслуженный участковый инспектор милиции":- Когда залезли перемазались, все красные... киоскерша помогала бабушка, к нам залезли - а там Санька весь красный ходит.Эта история уж очень напоминает Фантомаса из "Деревенского детектива" .Фильм по сценарию Виля Липатова о мудром , справедливом участковом Анискине любили в СССР. А его герой в исполнении обаятельного Михаила Жарова- близок по духу , говорит Евгений Сергеевич. Самым важным аргументом в оценке своей работы он и сегодня считает доверие людей.Евгений Сергеевич Белов "Заслуженный участковый инспектор милиции":- Профессия сходна с врачами-терапевтами. Те населению помощь оказывают, и мы. У них задача - болезнь не лечить, а предупредить на ранней стадии. И мы старались не допускать критических случаев.Развал 90-х изменил и страну, и жизнь милиционера. Зарплату не платили, даже форму не выдавали. Пришлось уйти в охранные структуры. Сегодня его гордость внук - выпускник тверской Академии космических войск, военный. Да и сам Евгений Белов не теряет боевого духа - состоит в Совете ветеранов, встречается со школьниками, когда приглашают. Статный, подтянутый, по-прежнему очень скромный и уважаемый человек.- Сергеевич, хорошо что у нас есть настоящий участковый.Службе участковых уполномоченных полиции в этом году 100 лет. И в юбилейные дни есть у Евгения Сергеевича мечта - побывать в Музее МВД. Еще в октябре 93-го Белова пригласили в Москву, чтобы написать портрет первого заслуженного владимирского участкового. Помешали трагические события- дни расстрела Белого дома. Обещали нарисовать портрет с фотографии - как получилось, интересно посмотреть.Татьяна Воронцова. Алексей Ковалев . Вести- Владимир.