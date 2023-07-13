Жанна Селезнёва, президент Владимирской областной нотариальной палаты, рассказала, как дистанционно...

Жанна Селезнёва, президент Владимирской областной нотариальной палаты, рассказала, как дистанционно оформить наследство.Профессиональные советы от нотариуса. Наследство, которое находится в другом городе, не обязательно регистрировать, приезжая туда самостоятельно - какие новые возможности оформления имущества существуют? И к кому можно обратиться за помощью, расскажет Жанна Селезнёва, президент Владимирской областной нотариальной палаты.