Житель Владимирской области признался в диверсии на железной дороге. УФСБ России по Владимирской...

Житель Владимирской области признался в диверсии на железной дороге.УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и УТ МВД России по СЗФО выявлена и задокументирована противоправная деятельность 18-летнего уроженца Московской области Сергеева А.К.Как причастного к поджогу релейных шкафов на станции «Балакирево» в Александровском районе.Инцидент произошел 8 июля 2023 года, мы сообщали о нем.В ходе ситуационного реагирования установлено, что пожар стал следствием поджога с использованием зажигательной смеси, уточнили в ФСБ.12 июля он был задержан и дал признательные показания, сообщила пресс-служба УФСБ Росси по Владимирской области.В частности пояснил, что действовал за 30 тысяч рублей по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в сети Интернет.В настоящее время проводится комплекс мероприятий документирования, решается вопрос о помещении Сергеева под стражу.Фото и видео пресс-служб УФСБ Росси по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области