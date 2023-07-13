Житель Владимирской области признался в государственной измене. Сотрудники регионального...

Житель Владимирской области признался в государственной измене.Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли попытку совершения государственной измены. Был задержан житель Вязников, который хотел перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против российских военных.Анна Сиванова, официальный представитель пресс-службы УФСБ России по Владимирской области:- Обвиняемый неоднократно направлял на электронную почту представителей запрещенной террористической организации легион "Свобода России" заполненную анкету на вступление в ряды данной организации. После чего принял решение выехать на территорию Украины вне пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.По версии следствия, решение перейти на сторону противника мужчина 85 года рождения принял ещё в марте прошлого года. Изменник планировал влиться в состав вооруженных сил Украины. Осуществить задуманное он попытался в мае этого года, но был задержан при попытке незаконно пересечь границу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Госизмена. Изменнику грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину мужчина признал.- Ты противозаконность своих действий в соответствии с Федеральным законодательством осознаёшь?- Да, осознаю.- Не по личным убеждением, по вероисповеданиям?- Да, осознаю. Да, да, я осознаю свою ошибку, раскаиваюсь сильно.