На допросе он признался в содеянном.

Житель Владимирской области задержан за убийство 50-летнего собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.Днём 8 июля двое жителей Карабаново распивали спиртное. Во время застолья они повздорили. В результате 48-летний агрессор схватился за нож и всадил клинок в товарища. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. На допросе он признался в содеянном. Решается вопрос об аресте душегуба.