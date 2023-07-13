Он решил участвовать в боевых действиях в составе легиона «Свобода России».

Жителя Владимирской области обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.«Мужчина из Вязников намеревался перейти на сторону противника и участвовать в боевых действиях против РФ», - уточнили в ФСБ.По версии следствия, в марте 2022 года 37-летний фигурант, будучи противником принятого президентом решения о начале СВО на Украине, решил участвовать в боевых действиях в составе легиона «Свобода России» (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), входящего в состав ВСУ.С марта по декабрь прошлого года фигурант отправлял на почту вооруженного формирования анкету кандидата. Впоследствии житель Вязников незаконно пересёк российско-украинскую границу. В мае его задержали сотрудники ФСБ по Брянской области при попытке пересечения государственной границы РФ. В результате на перебежчика завели уголовное дело по статье о госизмене. Подозреваемый заключён под стражу.