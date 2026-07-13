Это самая крупная разовая поставка общественного транспорта в регионе за этот год.

В распоряжение округа поступили 18 современных машин. Эта закупка признана самой крупной во Владимирской области за текущий год и состоялась в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего регион приобретет более 30 аналогичных транспортных средств.Новый транспорт гарантирует комфорт для горожан. Салоны оснащены низким полом, кондиционерами, отопителями и аппарелями для колясочников. Безопасность поездок обеспечат навигационные системы и комплексы «ЭРА-ГЛОНАСС».По данным областного Минтранса, вместительные машины, рассчитанные почти на 100 человек, направят на городские маршруты под номерами 1, 6 и 9.