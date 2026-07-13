Первым событием станет открытая дискуссия о сказке «Конек-Горбунок» с участием известных литераторов.

В сотрудничестве с Союзом писателей России музей запускает цикл встреч, посвященных современной литературе, поэзии, кино и культурному наследию.Сегодня в 16:00 в Суздале, на территории Спасо-Евфимиева монастыря, состоится открытая дискуссия «Игра в бисер с Игорем Волгиным», посвященная поэме Петра Ершова «Конек-Горбунок». Литераторы обсудят, как народные сказочные мотивы переплелись в произведении с авторской сатирой и глубокой философией.Вести встречу будет известный писатель, историк и телеведущий Игорь Волгин, президент Фонда Достоевского и профессор МГУ. В обсуждении примут участие такие известные авторы, как Марина Москвина, Сергей Шаргунов (главный редактор журнала «Юность») и Анна Гончарова, а также поэт Надежда Кондакова.